Маша Ефросинина в день рождения мужа раскрыла всю правду об их отношениях

Ведущая опубликовала забавное видео

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о болезни 16-летней дочери, оригинально поздравила мужа с днем рождения. Отметим, в этом году Тимуру Хромаеву исполнилось 45 лет. В честь праздника звездная супруга решила раскрыть некоторые подробности их отношений.

На своей странице в Instagram Маша Ефросинина опубликовала видео, на котором они с Тимуром Хромаевым отвечают на одни и те же вопросы. Супруги с удовольствием сыграли в игру под названием "Кто из вас".

INSTAGRAM

Под видео Маша оставила трогательное поздравление супругу и призналась ему в любви.

"С днем рождения, Тимуряха! Да, я уже много лет не ломаю голову над подарком тебе, потому что знаю — главное сегодня – увезти тебя в какую-то прекрасную страну и вечером выпить с тобой локального красного вина... Да, в этом году хотели впервые это сделать с нашими детьми! Ну, не в смысле, выпить, а улететь. И вот все накрылось медным тазом... Но!!! Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности – спокойно и рассудительно "смотреть в глаза" резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что все можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо! И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдешь общий язык. Хотя, то, что ты согласился на эту игру – для меня даже круче, чем инопланетяне! Все-таки есть в этом карантине что-то положительное! Люблю тебя", – написала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина заговорила о третьем ребенке.

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