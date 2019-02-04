Маша Ефросинина в колготках в сеточку показала стройные ноги

Ведущая показала фото со съемок шоу "Дивовижні люди"

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди" на телеканале Украина Маша Ефросинина опубликовала яркое фото в своем профиле Instagram. На снимке Маша позирует в элегантном синем платье с большим разрезом, оголяющем стройные ноги Маши. Пикантности образу придали черные колготки в сеточку и черные босоножки.

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Напомним, Маша Ефросинина показала очень забавное видео с Олей Поляковой и Алексеем Сухановым.

Ранее Маша Ефросинина показала роскошный образ на съемках шоу.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова на съемках "Дивовижні люди" спародировала Тину Кароль:

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