Маша Ефросинина вместе с другими звездами встала за прилавок

В Киеве прошел третий по счету фестиваль Charity Weekend

MONATIK И Маша Ефросинина. Фото: Н. Гончарук

В выходные в Киеве на территории "Арт-завода Платформа" прошел уже третий по счету фестиваль Charity Weekend. Напомним, его основательницей и идейной вдохновительницей является телеведущая Маша Ефросинина, и каждый год она приглашает к участию в фесте все новых и новых звезд. Так, за музыкальное настроение гостей на фестивале в этот раз отвечали певицы Michelle Andrade, Tayanna и NK (Настя Каменских), а главным хедлайнером стал Monatik.

Помимо музыкальной программы, на мероприятии были организованы девять зон, в которых также принимали участие медийные личности. Так, в пространстве для беременных можно было позаниматься йогой вместе с телеведущей Валентиной Хамайко, которая, напомним, сама готовится в четвертый раз стать мамой. А в зоне для пап можно было встретить шоумена и телеведущего Андрея Шабанова. Также на фестивале был оборудован детский парк развлечений, бьюти-зона (за 100 грн можно было сделать макияж от стилиста, работающего со звездами), и спортивная площадка.

Charity Weekend Фото: Н. Федорова, Н. Гончарук Charity Weekend Фото: Н. Федорова, Н. Гончарук Charity Weekend Фото: Н. Федорова, Н. Гончарук Charity Weekend Фото: Н. Федорова, Н. Гончарук Charity Weekend Фото: Н. Федорова, Н. Гончарук 1/5

Также к участию на фестивале Ефросинина привлекла свою нынешнюю конкурентку по шоу "Танці з зірками", тренера и эксперта по похудению Аниту Луценко, которая провела для всех желающих открытую тренировку. Кстати, во время нее Анита призналась, что именно такие упражнения в своей тренировке использует ее подопечная, певица Вера Брежнева. Как и на предыдущих фестивалях Charity Weekend, гости могли приобрести различные угощения из рук украинских звезд, ставших в этот день за прилавок. Так, в роли продавцов побывали Джамала, актриса Екатерина Кистень, телеведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева, дизайнер Катерина Сильченко и многие другие. Продавали они в основном полезные сладости — печенье, пряники, кексы и пирожные.

Помимо развлечений, на фестивале посетители смогли обследовать своих детей и получить консультацию различных специалистов. Как узнала "Сегодня", всего на мероприятии побывало около 10 000 человек, и организаторам удалось собрать рекордную для Charity Weekend сумму — почти 2 млн 230 тысяч гривен! Напомним, все средства, собранные на фестивале, будут направлены на приобретение нового рентген-аппарата в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. "Возможно, в ближайшем будущем наш Charity Weekend выйдет за пределы Киева, и это станет невероятным счастьем для каждого из нас", — рассказала Маша Ефросинина о своих дальнейших планах.

Напомним, Маша Ефросинина приняла участие в шоу "Танці з зірками".