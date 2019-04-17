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Маша Ефросинина: "Я давала своей дочери возможность попробовать все"

Ведущая призналась, что она – не сторонница традиционных методов воспитания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина в интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о том, как она воспитывает детей и помогает развивать их способности, а также, любит ли устраивать романтические сюрпризы мужу.

- В кресле эксперта проекта "Дивовижні люди" вы достаточно строга к участникам. Только когда это не касается детей. Расскажите, как развиваете способности своих Наны и Саши?

- Я противница стереотипного воспитания, прописанного в книгах. В свое время я читала различную литературу, но все больше она меня приводила к выводу о том, что при всепоглощающей любви к ребенку, где нет лимитов на поцелуи, признания в любви, умение поболтать, посмеяться, все, что показывает ребенку, что тебе небезразлична ни одна его мысль, ни один его поступок, все это я считаю любовью накрывающей ребенка сполна, ей невозможно избаловать и что-то нарушить. Так воспитывали меня и так я воспитываю своих детей. Этим я и рекомендую воспользоваться при распознавании первых признаков увлеченностей, таланта, проявлений уникальных способностей.

Если ты весь в своем ребенке – ты никогда этого не пропустишь. И вот тогда нужно браться развивать. Однако, взяв во внимание ситуацию с моей дочерью, могу сказать, что мы посещали огромное количество разных кружков – по большому теннису, гимнастике, танцам бальным и современным, рисованию, вышиванию и даже на укулеле она играла.

- Кому-то может показаться, что это тенденция "берусь и бросаю", "берусь и не довожу до конца". Вы так не считаете?

- Нет. Я давала своей дочери возможность попробовать все, пощупать себя в разных состояниях, в разных проявлениях себя. И она на сегодняшний день точно знает, что если она захочет – закроется в комнате и будет играть на укулеле, захочет – будет просто читать, захочет – будет вымарывать десятки страниц какими-то своими рисунками, и она никогда не скажет, что ей было что-то не по силам и ей в своё время что-то не дали попробовать и реализовать. Я всегда хватаюсь за любые проявления своих детей вместе с ними, абсолютно точно руководствуюсь их желанием, никогда не давлю, при этом у нас всегда есть место и безделью, и обычному детскому куражу, и просто возможности побыть с собой наедине.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Чему вы учите своих детей?

- Гуманности, человечности, постоянному стремлению расширять границы своего ума, своих познаний и возможностей. Так им будет легче жить. Когда ты без границ внутри, свободомыслящий, тогда плита из правил и стереотипность взглядов на те или иные вещи, которая угнетала нас "постсоветских детей", не помешает жить нашим детям жить. Мне в определенной степени это мешало. Я бы назвала это капканом, с которым я тащилась по жизни и избавляюсь от которого по сей день. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мои дети не имели внутренних границ, имели внутреннюю свободу, но при правильной закладке гуманности и уважения, ценностей и морали, я уверена, что они будут нужны и полезны этому миру.

- Сейчас достаточно модно читать литературу по саморазвитию, чтобы "прокачать" себя. Есть ли книги или фильмы, которые повлияли на вас, как-то поменяли ваше мировоззрение?

- Книги и фильмы не заставляли в радикальной степени меня менять свои взгляды на жизнь. Этому в большинстве своём способствовали знакомства с выдающимися людьми, мой собственный опыт, ошибки, разочарования и моменты невероятнейших удивительных находок.

- С мужем вы уже много лет вместе. Как "подпитываете" отношения, устраиваете ли друг другу романтические сюрпризы?

Устраиваем сюрпризы, но об этом предпочитаю не рассказывать. В последнее время я и так слишком откровенна и много всего рассказываю в соц. сетях и на страницах журналов. Такие вещи, как романтика, сюрпризы и наш с Тимуром "мир на двоих", я предпочитаю оставлять только нам.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своей "суперспособности".

Ранее мы сообщали, что финалист шоу "Дивовижні люди" может на ощупь отличить 400 видов собак.

Смотрите откровенное интервью Машей Ефросининой:

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Источник: Сегодня
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