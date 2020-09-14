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Маша Ефросинина в лавандовом платье провела выходные во Львове

Сегодня, 11:30

Телеведущая вместе с супругом посетила открытие парка скульптуры

Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев, недавно отметившие годовщину брака, провели выходные на западе Украины. Пара побывала во Львове, а также посетила открытие парка скульптуры в селе Стрелки.

В своем Instagram-аккаунте Ефросинина поделилась несколькими фото, на которых запечатлена с мужем, а также на фоне красивой архитектуры. Для выхода телезвезда выбрала лиловое платье в горошек от бренда Maison D’AngelAnn.

Телеведущая Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Свой нежный образ Маша дополнила трендовой сумочкой и шляпкой от Ruslan Baginskiy.

Тимур Хромаев и Маша Ефросинина
Тимур Хромаев и Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Отныне, находясь в любой точке мира, вы сможете с гордостью заявлять, что Украина может гордиться не только нашими спортсменами, артистами, художниками и духом свободы! А и настоящим, признанным мировым сообществом, Современным Скульптурным Парком! Проект, создававшийся более шести лет, около сорока невообразимой красоты скульптурных сооружений, расположенных на гектарах земли, подарят вам тот вид впечатлений, которые "на всю жизнь", – написала Ефросинина в публикации.

Как Маша Ефросинина отпраздновала день рождения на карантине, смотрите в сюжете:

Ранее телеведущая Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж.

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