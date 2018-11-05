Машина с Дзидзьо попала в ДТП на съемках нового фильма

Артист рассказал об опасной ситуации во время работы над картиной "DZIDZIO Перший раз"

Дзидзьо. Фото: instagram.com/dzidzio

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), который поддержал униженную учительницей школьницу из Харькова, рассказал об опасной ситуации на съемках картины "DZIDZIO Перший раз".

В комментарии Сегодня.Lifestyle Дзидзьо признался, что во время работы над комедией случилась авария. Актриса Татьяна Лавская, которая играла таксистку, в один момент не справилась с управлением и вылетела на бордюр в аэропорту "Львов". В этот момент с ней в машине находился Дзидзьо.

Авто занесло туда, где находилась съемочная группа. К счастью, никто не пострадал, только повредили технику. Тем не менее, испугались все.

Во время ДТП повредили технику Фото: instagram.com/dzidzio

А больше всех от происходящего была в ужасе мама Дзидзьо Галина Яновна, которая также сыграла в фильме.

"Когда машина в аэропорту въехала в съемочную группу я находился внутри авто. Мама тогда всем таких максимальных п**дюлей выписала. Я сбежал в палатку, сидел там тихо как медуза в Азовском море, спрятался в ракушку. Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все решилось, мы вышли из этой ситуации. Задание выполнено. Фильм сняли", – сказал Дзидзьо.

Напомним, в мае этого года Дзидзьо и Оля Цибульская породнились. Цибульская и Хома стали крестными родителями.