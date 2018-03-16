Машу Ефросинину сравнили с Моникой Белуччи на обложке модного глянца
Ведущая украсила обложку Marie Claire UA
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина украсила обложку модного издания Marie Claire UA. Новый выпуск посвятили теме Big Heart (большое сердце – Ред.) и "как спасти большой мир маленькими делами".
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша поделилась фото с обложки на своей странице в Instagram. В комментариях, многие пользователи соцсети отметили, что на снимке ведущая очень напоминает знаменитую итальянскую актрису и модель, а также эталон красоты для многих – Монику Белуччи: "Я сначала подумала, что на фото Моника Белуччи", "Думал, Моника Беллуччи", "Вы очень похожи на этом фото на Монику Беллуччи, очень красивая!" "Вы на этом фото очень похожи на Монику Белуччи. Я сначала увидела картинку и думала, пост будет о ней", – написали комментаторы.
"Нехай Моніку прирівнюють до Вас і вашої краси зовнішньої а особливо внутрішньої краси і велике серце. Дякую Вам за то що Ви є", – прокомментировала фото еще одна подписчица.
Напомним, телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный повседневный образ. Ведущая побывала на премьере первого украинского анимационного 3D фильма режиссера Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", финальную композицию к которому исполнила Джамала.
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