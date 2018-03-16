Машу Ефросинину сравнили с Моникой Белуччи на обложке модного глянца

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина украсила обложку модного издания Marie Claire UA. Новый выпуск посвятили теме Big Heart (большое сердце – Ред.) и "как спасти большой мир маленькими делами".

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша поделилась фото с обложки на своей странице в Instagram. В комментариях, многие пользователи соцсети отметили, что на снимке ведущая очень напоминает знаменитую итальянскую актрису и модель, а также эталон красоты для многих – Монику Белуччи: "Я сначала подумала, что на фото Моника Белуччи", "Думал, Моника Беллуччи", "Вы очень похожи на этом фото на Монику Беллуччи, очень красивая!" "Вы на этом фото очень похожи на Монику Белуччи. Я сначала увидела картинку и думала, пост будет о ней", – написали комментаторы.

"Нехай Моніку прирівнюють до Вас і вашої краси зовнішньої а особливо внутрішньої краси і велике серце. Дякую Вам за то що Ви є", – прокомментировала фото еще одна подписчица.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный повседневный образ. Ведущая побывала на премьере первого украинского анимационного 3D фильма режиссера Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", финальную композицию к которому исполнила Джамала.