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Масштабное шоу Victoria's Secret 2019 под угрозой срыва

Модель Шанина Шейк заявила об отмене грандиозного показа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Шоу Victoria's Secret
Шоу Victoria's Secret
Фото: Getty Images

Самое ожидаемое в мире шоу Victoria's Secret, которое должно состояться этой осенью, под угрозой срыва. Такой неутешительной новостью поделилась 28-летняя "ангел" Шанина Шейк.

Жительницы Парижа воссоздали всемирно известное шоу Victoria's Secret:

Как сообщает The Daily Telegraph, модель бельевой марки уточнила, что поклонникам не стоит ждать новинок и блестящих выходов стройных красоток на сцене шоу Victoria's Secret. Причина в том, что организаторы отменили шоу.

"К сожалению, в этом году шоу Victoria's Secret не состоится. Это очень необычно, потому что обычно в это время я уже начинала подготовку к показу, но я уверена, что в будущем ситуация изменится. Я уверена, что они работают над брендом и пытаются найти новые возможности для шоу, потому что это лучшее шоу в мире", – заявила Шейк. 

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Сами организаторы пока официального подтверждения не давали. Однако, ранее они уже сообщали, что показ в 2019-м году не будет транслироваться по телевидению. Проблемы с организацией шоу произошли, когда директор по маркетингу Эд Разек сделал громкое заявление о том, что он не поддерживает идею приглашать на показы Victoria's Secret транссексуальных моделей или моделей plus-size.

После чего женщины вышли на улицу протестовать с плакатами против дискриминации и консерватизма. После такого скандала в шоу приняли несколько моделей с пышными формами. 

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно знать о шоу Victoria`s Secret.

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