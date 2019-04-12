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Мастер-класс от Даши Астафьевой: как правильно позировать перед камерой (видео)

Певица и модель Даша Астафьева провела мастер-класс по позированию для своих фанатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астьфева, которая недавно похвасталась своей коллекцией обложек журнала Playboy, на этот раз порадовала многочисленных поклонников коротким видео бекстейджа. В ролике, опубликованном на странице Дарьи в Instagram, можно увидеть, как звезда позирует перед камерой для своей новой фотосессии. 

Для фото Астафьева выбрала достаточно смелый образ, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Певица примерила открытый наряд в крупную сетку, а также босоножки на высоких каблуках.  

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Делаем мастер-класс для девчат? #попозированию", – поинтересовалась Астафьева у своих фолловеров. На что подписчики ответили многочисленными комплиментами и отметили мастерство звезды. 

"Это шикарно. Многие женщины очень статичны на фотосессиях и не знают, что делать с руками, а тут за минуту десяток поз", "Какая грация!! Я просмотрела это видео раз триста!", "Даша, у тебя талант", "Очень красивая. Женственная. Вы мне очень нравитесь", – пишут в комментариях восторженные пользователи. 

Вдобавок Дарья поделилась горячим снимком, на котором предстала в одном белье с аксессуаром, напоминающем огромное черное крыло.

Даша Астафьева показала, как правильно позировать перед камерой
Даша Астафьева показала, как правильно позировать перед камерой
Фото: instagram.com/da_astafieva

К слову, Даша Астафьева работает перед камерами с 16 лет. Девушка не стесняется показывать себя во всей красе и любит эпатировать публику "голыми" фото.

Однако, звезда признается, что иногда бывает недовольна своей внешностью.

Подробности смотрите в нашем видео: 

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