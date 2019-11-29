"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 14-м выпуске
В зону риска попали четыре участника
В четырнадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали четыре участника. Отметим, что в прошлом выпуске из шоу ушел Андрей Боденко.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
По традиции 14-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" закончился битвой черных фартуков. В зону риска сегодня попали: Руслан Шилин, Петр Косовский, Киеу Тхук Ань (Аннушка) и Сергей Денисов.
Каждому из кулинаров досталось по одному ингредиенту – апельсины, батат, сельдерей и яблоки соответственно. Но не все так элементарно! Чтобы приготовить финальное блюдо, нужны и другие продукты. Участникам разрешалось взять из кладовой все, что пожелают. Цена – слишком высокая. За каждый взятый ингредиент у кулинара отбиралось 10 минут на приготовление. В результате Руслану, Петру, Аннушке пришлось уложиться в 40 минут, а Сергею – в 50.
Во время дегустации Елизавета Глинская отметила блюдо Руслана, особенно ей понравилось использование рикотты. Блюдо Петра – запеченный батат – также пришлось по вкусу главному критику проекта Эктору. Фаршированное дорадо яблоко от Сергея удивило звездных судьей вкусовыми качествами, поэтому он получил заветный белый фартук. Аннушка также справилась с заданием, приготовив сельдерей с телятиной. Поскольку все участники справились с заданием, не взирая на сложности, в этом выпуске никто не покинул шоу.
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Александра Ефименко
Ранее мы писали, как прошел 13-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.
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