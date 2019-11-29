"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 14-м выпуске

В зону риска попали четыре участника

Участники "МастерШеф" Фото: Instagram.com

В четырнадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали четыре участника. Отметим, что в прошлом выпуске из шоу ушел Андрей Боденко.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По традиции 14-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" закончился битвой черных фартуков. В зону риска сегодня попали: Руслан Шилин, Петр Косовский, Киеу Тхук Ань (Аннушка) и Сергей Денисов.

Каждому из кулинаров досталось по одному ингредиенту – апельсины, батат, сельдерей и яблоки соответственно. Но не все так элементарно! Чтобы приготовить финальное блюдо, нужны и другие продукты. Участникам разрешалось взять из кладовой все, что пожелают. Цена – слишком высокая. За каждый взятый ингредиент у кулинара отбиралось 10 минут на приготовление. В результате Руслану, Петру, Аннушке пришлось уложиться в 40 минут, а Сергею – в 50.

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Во время дегустации Елизавета Глинская отметила блюдо Руслана, особенно ей понравилось использование рикотты. Блюдо Петра – запеченный батат – также пришлось по вкусу главному критику проекта Эктору. Фаршированное дорадо яблоко от Сергея удивило звездных судьей вкусовыми качествами, поэтому он получил заветный белый фартук. Аннушка также справилась с заданием, приготовив сельдерей с телятиной. Поскольку все участники справились с заданием, не взирая на сложности, в этом выпуске никто не покинул шоу.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 13-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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