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"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 14-м выпуске

В зону риска попали четыре участника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:06
Участники "МастерШеф"
Участники "МастерШеф"
Фото: Instagram.com

В четырнадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали четыре участника. Отметим, что в прошлом выпуске из шоу ушел Андрей Боденко.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По традиции 14-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" закончился битвой черных фартуков. В зону риска сегодня попали: Руслан Шилин, Петр Косовский, Киеу Тхук Ань (Аннушка) и Сергей Денисов.

Каждому из кулинаров досталось по одному ингредиенту – апельсины, батат, сельдерей и яблоки соответственно. Но не все так элементарно! Чтобы приготовить финальное блюдо, нужны и другие продукты. Участникам разрешалось взять из кладовой все, что пожелают. Цена – слишком высокая. За каждый взятый ингредиент у кулинара отбиралось 10 минут на приготовление. В результате Руслану, Петру, Аннушке пришлось уложиться в 40 минут, а Сергею – в 50.

INSTAGRAM

Во время дегустации Елизавета Глинская отметила блюдо Руслана, особенно ей понравилось использование рикотты. Блюдо Петра – запеченный батат – также пришлось по вкусу главному критику проекта Эктору. Фаршированное дорадо яблоко от Сергея удивило звездных судьей вкусовыми качествами, поэтому он получил заветный белый фартук. Аннушка также справилась с заданием, приготовив сельдерей с телятиной. Поскольку все участники справились с заданием, не взирая на сложности, в этом выпуске никто не покинул шоу.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Руслан Лучков
  5. Руслан Шилин
  6. Лиля Сорокина
  7. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  8. Петр Косовский
  9. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 13-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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