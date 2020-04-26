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"МастерШеф. Профессионалы": что произошло в девятом выпуске

В шоу произошли некоторые изменения

Инна Петрова
Сегодня, 10:46

В девятом выпуске "МастерШеф. Профессионалы", который вышел в субботу, 25 апреля, на канале СТБ, участников ждали новые задания и неожиданные испытания. Далее в материале узнайте подробности нового эфира кулинарного шоу.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел восьмой эфир нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", а также, кто выбыл из проекта.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел девятый выпуск
"МастерШеф. Профессионалы": как прошел девятый выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

В девятом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" участникам выпал шанс доказать всей Украине, что за небольшие деньги реально приготовить позиции из ресторанного меню. В этом испытании у участников, традиционно разделившихся на три команды, не было доступа к кладовой. Продукты они покупали самостоятельно в супермаркете. А деньги на закупку нужно было заработать на кулинарном аукционе.

Первыми на вердикт судей пошла команда синих, приготовившая гречневую собу с двумя видами мяса, луковый суп против похмелья и ленивые вареники с банановым кремом и виноградом на завтрак для любимого. Судьи попробовали все блюда синей команды и были приятно удивлены результатом.

А вот у команды желтых судьи не приняли ни одного блюда. Красной команде судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" засчитали только два блюда из шести.

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Во втором конкурсе к поварам-профессионалам приехали 9 очень требовательных гостей – это дети в возрасте от 6 до 10 лет. Команда красных готовила для ребят крем-суп из брокколи, спагетти с фрикадельками и рыбу в кляре на закуску. Поварам удалось победить в конкурсе со счетом 7:2.

Далее на участников синей команды ждало голосование, которое зрители увидят уже в следующую субботу в 10-м выпуске 2-го сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Таким образом, в эту субботу шоу не покинул никто из участников.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

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