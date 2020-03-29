"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

На битву черных фартуков попали пятеро участников

В пятом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон, который вышел в субботу, 28 марта, на телеканале СТБ, участники готовили блюда европейских стран, а также обед без плит и духовок. По традиции, худшие отправились на битву черных. Далее в материале узнайте, кто покинул кулинарное шоу в 5-м выпуске.

Ранее мы рассказывали о самых интересных моментах четвертого эпизода "МастерШеф. Профессионалы" 2020. Напомним, что на той неделе битву черных проиграл Валентин Брайчук.

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске Фото: пресс-служба СТБ

Так, на битву черных фартуков на этот раз попали пятеро: Анатолий Цуперяк, Светлана Берк, Владислав Мицкевич, Давид Даниэлян и Евгений Грибеник. Примечательно, что Цуперяк попадает в номинацию второй выпуск подряд.

Под коробками-загадками участники нашли предметы, которые к кулинарии никак не относятся: бусы, домино, карту, канцелярскую резинку и кубик Рубика. По заданию судей эти предметы нужно было сделать абсолютно идентичными, только съедобными. На готовку им дали 2 часа.

Евгению пришла идея сделать блюдо "дівоче намисто на городі". Он приготовил куриное парфе с красной смородиной в малиновом желе в виде бусин, а также дополнил гарниром из овощей. Анатолий Цуперяк свой кубик Рубика приготовил из трех видов чизкейка. Владислав Мицкевич также готовил муссы в белом шоколаде, которые дополнил фруктовыми гелями. Давид Даниэлян сделал сложный и многокомпонентный десерт в виде карты Северной и Южной Америки.

Светлана Берк Фото: пресс-служба СТБ

Светлана Берк за два часа готовки только темперировала шоколад и придала ему форму домино. В качестве белых точечек она решила прилепить нерастопленный белый шоколад. Но на дегустации оказалось, что гранулы не шоколадные – это было масло какао. По результатам битвы черных Светлана Берк покинула шоу.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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