"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в седьмом выпуске

На битву черных фартуков попали шестеро участников

В седьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы", который вышел в пятницу, 11 апреля, на канале СТБ, участники делали известные конфеты из супермаркетов, готовили 12 традиционных праздничных блюд и сражались на битве черных фартуков. Далее в материале узнайте, кто покинул шоу на этот раз.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел шестой эфир нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", а также, кто выбыл из проекта на прошлой неделе.

"МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба

На битву черных фартуков попали шестеро: Давид Даниэлян, Евгений Грибеник, Ефим Кравченко, Эдуард Канарян, Никита Алимов и Владимир Чахмачан. Вместе с участниками за рабочую поверхность впервые встала судья Ольга Мартыновская.

Под коробками-загадками участники нашли мусор! Рыбьи и птичьи головы, куриную кожу, очистки от картофеля и моркови, стебли петрушки, ботву от овощей. То, что обычно летит в мусорное ведро, для участников стало полноценным набором ингредиентов для ресторанного блюда.

Продукты нужно уважать до их последнего милиметра и грамма. Чтобы это доказать всей Украине и поварам на проекте, Ольга Мартыновская готовила в тех же условиях вместе с участниками битвы черных.

"МастерШеф. Профессионалы" 7 выпуск | Фото: пресс-служба

В итоге, Ефим приготовил рыбный риет с карамелизированными овощами. Владимир сделал суфле из красной рыбы с пюре из корнеплодов. Никита приготовил вариацию серф-энд-терф (блюдо американской кухни из морепродуктов и красного мяса). Эдуард – форель с топинамбуром и рисовыми чипсами в современной подаче. Евгений на одной тарелке подал два стартера с соусом из голов креветок и овощей. Давид приготовил рыбный риет с креветочным биском и куриным чипсом.

Как отметили судьи, в этот раз блюда всех участников были достойны. Никто из кулинаров не покинул шоу "МастерШеф. Профессионалы" на этой неделе.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

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