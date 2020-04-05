"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в шестом выпуске

На битву черных фартуков попали четверо участников

В шестом выпуске "МастерШеф. Профессионалы", который вышел в субботу, 4 апреля, на канале СТБ, участники строили высокие башни из крокембуша, готовили десяток блюд из домашней птицы и сражались на битве черных фартуков. На битву черных фартуков попали четверо: Юрий Побережник, Давид Даниэлян, Максим Высоцкий, Юлия Жигулина. Узнайте, кто покинул проект на этот раз.

Напомним, что на прошлой неделе кулинарное шоу оставила Светлана Берк. Она проиграла битву черных четверым участникам.

"МастерШеф. Профессионалы" Фото: instagram.com/masterchefstb

Вместе с участниками в шестом выпуске за рабочую поверхность встал и судья Владимир Ярославский. Он готовил с ними в одинаковых условиях, чтобы доказать, что конкурс действительно выполним.

Под коробками-загадками кулинары нашли простейшие домашние блюда: фаршированный перец, деруны с грибами, рыбу под овощами, капустняк, вареники с картошкой. Из тех же ингредиентов, из которых состоят эти блюда, участникам нужно было приготовить два новых, абсолютно не схожих с оригиналом!

Юлии Жигулиной досталась рыба, поэтому судьям она подала балантин из судака с морковным соусом, а также филе судака с томатно-винным пюре с креветками и обоженными "лодочками" из лука.

Давид Даниэлян из капустняка приготовил картофельно-морковное пюре с полентой из пшонки с мясными брусочками и соусом жу; буженину с горчичными зернами, капустными чипсами, зеленью во фритюре и обжаренными овощами.

Максим Высоцкий переделывал деруны с грибами. Судьям он преподнес картофельный гратен с картофельными чипсами и куриное бедро в беконе, пюре из микса грибов с соусом на основе грибного бульона.

Юрий Побережник | Фото: пресс-служба

Юрий Побережник приготовил вариацию на тему плова, а также свиные стейки с тушеными овощами и белыми грибами в сметане. Судьи посчитали его два блюда слишком простыми, поэтому Юрий покинул шоу.

Ранее мы публиковали интервью с новой судьей "МастерШеф. Профессионалы" Ольгой Мартыновской.

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