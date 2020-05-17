Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в 12 эфире

Узнайте, как прошел новый выпуск кулинарного шоу

Инна Петрова
Сегодня, 12:26

В субботу, 16 мая, на телеканале СТБ состоялся 12 выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон. Участники строили рестораны по собственным концепциям, угощали судей и их друзей авторским меню, сражались на битве черных фартуков и начали готовиться к новому испытанию – диетическое меню для людей с разными проблемами со здоровьем.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 12-й выпуск
"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 12-й выпуск
Фото: пресс-служба

На битву черных фартуков попали четыре участника из проигравшей команды синих: Влад Мицкевич, Евгений Грибеник, Ефим Кравченко, Виктор Самардак. Им предложили выбрать один из игрушечных микроресторанов, декорированных под определенное событие: свадьба, венский бал, Новый год, детский праздник.

Задачей было накрыть столы маленькими блюдами, которые соответствовали бы тематике праздника. На все приготовление судьи дали участникам 1,5 часа.

"МастерШе. Профессионалы" 12 выпуск | Фото: пресс-служба

Ефим выбрал свадьбу, и приготовил миниатюрный макарон, легкий торт из бисквита муале, крема шантильи на маскарпоне с ванилью и кюли из манго, а также курицу с пюре из топинамбура и бекона. Евгений выбрал Новый год. На праздничном столе были: фаршированная рыба (дорадо), заливная рыба, бутербродики с красной икрой, маринованные овощи.

У Виктора был детский день рождения, для которого он приготовил паровую куриную котлету с сырным соусом, пиццу, шоколадный торт с малиной. Владу достался венский бал. Он сделал риет, фуа-гра, испек штрудель и торт "Три шоколада".

Как отметили судьи, в этот раз блюда всех участников были безупречными. Шоу "МастерШеф. Профессионалы" никто не покинул.

Ранее судья Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в 10-м выпуске "МастерШеф. Профессионалы": что произошло в девятом выпуске "МастерШеф. Профессионалы": как прошел восьмой выпуск
МастерШеф кулинарное шоу
Реклама

Новости партнеров

Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Ани Лорак удивила подборкой самых жарких кадров
Ани Лорак удивила подборкой самых жарких кадров
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:18Шоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

Вчера, 17:10Стиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

Вчера, 16:10Fun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:40Food

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Вчера, 06:53Food

Как приготовить вкусный плов в казане на костре

15 маяСтиль

Где купить самую красивую вышиванку

15 маяШоу-бизнес

"Организм вел себя странно": Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом

15 маяFun

15 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 маяШоу-бизнес

Умерла австрийская принцесса Мария Голицына

15 маяШоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

15 маяTravel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

15 маяШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяTravel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

15 маяFun

Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

14 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Син Ротару розповів, куди зникла співачка
Син Ротару розповів, куди зникла співачка
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре