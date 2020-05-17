"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в 12 эфире

Узнайте, как прошел новый выпуск кулинарного шоу

В субботу, 16 мая, на телеканале СТБ состоялся 12 выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон. Участники строили рестораны по собственным концепциям, угощали судей и их друзей авторским меню, сражались на битве черных фартуков и начали готовиться к новому испытанию – диетическое меню для людей с разными проблемами со здоровьем.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 12-й выпуск Фото: пресс-служба

На битву черных фартуков попали четыре участника из проигравшей команды синих: Влад Мицкевич, Евгений Грибеник, Ефим Кравченко, Виктор Самардак. Им предложили выбрать один из игрушечных микроресторанов, декорированных под определенное событие: свадьба, венский бал, Новый год, детский праздник.

Задачей было накрыть столы маленькими блюдами, которые соответствовали бы тематике праздника. На все приготовление судьи дали участникам 1,5 часа.

"МастерШе. Профессионалы" 12 выпуск | Фото: пресс-служба

Ефим выбрал свадьбу, и приготовил миниатюрный макарон, легкий торт из бисквита муале, крема шантильи на маскарпоне с ванилью и кюли из манго, а также курицу с пюре из топинамбура и бекона. Евгений выбрал Новый год. На праздничном столе были: фаршированная рыба (дорадо), заливная рыба, бутербродики с красной икрой, маринованные овощи.

У Виктора был детский день рождения, для которого он приготовил паровую куриную котлету с сырным соусом, пиццу, шоколадный торт с малиной. Владу достался венский бал. Он сделал риет, фуа-гра, испек штрудель и торт "Три шоколада".

Как отметили судьи, в этот раз блюда всех участников были безупречными. Шоу "МастерШеф. Профессионалы" никто не покинул.

Ранее судья Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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