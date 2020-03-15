"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в третьем выпуске

Неудача постигла сразу троих конкурсантов

В третьем выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы 2", который вышел 14 марта на канале СТБ, участники прошли свои первые испытания в качестве двадцатки. Сначала была эстафета, далее команды повторяли культовые блюда мишленовских ресторанов, а в конце худших кулинаров ждала первая в этом сезоне битва черных. Далее в материале Сегодня.Lifestyle узнайте, кто из поваров покинул проект.

На битву черных фартуков попали шесть человек: Эдуард Канарян, Николай Карпюк, Яна Гамарник, Владислав Ермаков, Владислав Мицкевич и Александра Касьянова.

"МастерШеф. Профессионалы 2" Фото: пресс-служба

Для них судьи приготовили шкаф с разными бытовыми предметами: шахматной доской, игрушечными машинками, музыкальными пластинками и другими вещами. Каждый участник выбрал для себя один предмет, который и должен был послужить идеей для блюда.

Готовить можно было все что угодно. Главное, чтобы блюдо четко отражало задумку повара. Кстати, на этой битве вместе с участниками готовил еще и Владимир Ярославский. В таких же условиях судья выбрал для себя строительный шпатель, и на нем презентовал необычный десерт: чизкейк в виде камней из крема англес с горгонзоллой, глазированный в белом шоколаде.

Смотрите в сюжете, как выглядит современный повар:

К сожалению, не все участники смогли собраться на первой битве черных фартуков. Некоторые так и не сумели связать приготовленное с выбранным предметом. В итоге, судьи приняли беспрецедентное решение: выгнать сразу трех человек.

Так, в третьем выпуске второго сезона "МастерШеф. Профессионалы" покинули Николай Карпюк, Яна Гамарник и Александра Касьянова.

Фото: пресс-служба

Ранее мы рассказывали, кто стал победителем "МастерШеф" 9 сезон.

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