"МастерШеф. Профессионалы": первые непреодолимые испытания для шеф-поваров

На проекте начинаются традиционные конкурсы для участников

На прошлой неделе определилась двадцатка участников кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы". Из сотни претендентов судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, который ранее рассказал о новом сезоне, выбрали лучших. Но в третьем выпуске проекта настоящие испытания для участников только начинаются.

"МастерШеф. Профессионалы 2" Фото: пресс-служба

Так, третий выпуск "МастерШеф. Профессионалы" начнется с самого традиционного испытания: эстафеты. Едва отойдя от эйфории после кастинга, шеф-повара моментально прочувствуют, что на самом деле значит проект.

"Даже самый высокий разряд повара ничего не значит, если этот повар не прошел "эстафету" на "МастерШеф". В этом конкурсе каждый кулинар должен работать виртуозно быстро в интересах своей команды. Сегодня увидим, готовы ли наши шефы работать в турборежиме", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба

Двум командам нужно приготовить одно и то же блюдо: обжаренное филе сибаса с морковью-нуазет, карамелизированной в цитрусовом фреше, с равиоли с перепелиным желтком, креветкой и рикоттой, а также свекольный соус на рыбном бульоне и свекольную пену.

Многие шефы без проблем приготовят это блюдо в спокойной обстановке. Но по правилам эстафеты каждый участник команды будет ответственен только за один процесс. Один кулинар готовит, а все остальные следят за происходящим на балконе. Как только он закончит свой процесс, должен передать эстафету следующему. Следующий участник продолжит работу предыдущего.

"МастерШеф. Профессионалы 2" Фото: пресс-служба

Кто способен готовить только на собственной кухне, и кого проектные условия собьют с толку, увидим в субботу, 14 марта, в 19:00 на канале СТБ.

Ранее мы рассказывали, кто попал в 20-ку второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".

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