Мать Бритни Спирс обеспокоила поклонников своим постом

Мама певицы опубликовала фото, на котором изображена женщина на коленях

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspearsvk

Мама Бритни Спирс Линн обеспокоила публику весьма загадочным постом в Instagram. Женщина опубликовала изображение, на котором написано, что "бой только начался". На фото также изображена женщина на коленях.

"Когда воины бога падают на колени, бой не окончен, он только начался", – написано на изображении.

Мать Бритни Спирс поделилась загадочным изображением Фото: instagram.com/lynnespears_rf

Мать Бритни Спирс также подписала фото: "Это вера!". И все это после того, как поп-звезда попала в психиатрическую больницу. Кроме того, появилась информация, что Бритни Спирс собирается покинуть сцену.

Этот пост взволновал поклонников голливудской артистки, и они всерьез обеспокоены состоянием кумира. Отметим, опекуном Спирс является ее отец Джейми, который боролся с серьезным заболеванием толстой кишки. Он же управляет ее финансами после увольнения юриста Бритни.

Один из подписчиков прокомментировал пост Линн: "Я очень надеюсь, что вы поддерживаете Бритни в попытке положить конец этой истории. Я действительно надеюсь, что ваш больной бывший муж не держит вашу дочь где-то против ее воли".

Представители Бритни Спирс пока не дают официальные комментарии относительно состояния поп-певицы.

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