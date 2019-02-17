Мать Децла назвала причину смерти известного рэпера

По словам Ирины Толмацкой, рэпер жаловался, что болит рука, нога, но счел симптомы невралгией

Мать Децла назвала причину смерти Кирилла Толмацкого Фото: Facebook/Децл

3 февраля мир шоу-бизнеса потрясла новость о внезапной смерти известного рэпера Децла. У Кирилла Толмацкого остановилось сердце, врачи не смогли его спасти. Децлу стало плохо после выступления на частной вечеринке в Ижевске, он ощутил сильную боль в левом плече, а затем начался приступ.

Причиной смерти Кирилла Толмацкого стали нагрузки, вызванные большим объемом работ. Об этому рассказала мать рэпера – Ирина Толмацкая. По ее словам, за последние полгода рэпер записал два альбома. "[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога", — сообщила Толмацкая в эфире Первого канала.

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Она также подчеркнула, что предложила сыну сходить к врачу, но он счел симптомы невралгией из-за большого количества работы.

Кроме того, Ирина Толмацкая озвучила результаты судмедэкспертизы: в крови Децла в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.

Напомним, известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) похоронили в Москве на Пятницком кладбище. Ранее отец Кирилла – Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

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