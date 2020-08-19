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Мать Ким Кардашьян продала свой особняк за 15 млн долларов: фото

Сегодня, 18:46

Дом находится напротив жилища Ким и Канье Уэста

64-летняя мать Ким Кардашьян Крис Дженнер продала свой шикарный дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами в Калифорнии за 15 миллионов долларов, сообщает Variety.

Дом с просторной гостиной и столовой, домашним кинотеатром, тренажерным залом и кабинетом с собственным баром расположен на участке в 5000 квадратных метров. На территории также есть бассейн, лужайка во дворе и летняя кухня с местом для костра.

Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
Дом Крис Дженнер
Фото: realtor.com
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Примечательно, что особняк находится напротив дома Ким и ее супруга Канье Уэста. Дом приобрела Катарина Харф – дочь генерального директора Coty, Inc. Питера Харфа, чья косметическая компания купила Kylie Cosmetics (косметический бренд Кайли Дженнер, дочери Крис) за 600 миллионов долларов в прошлом году, по нерыночной сделке за наличные.

Впечатляющие дома звезд – смотрите видеосюжет:

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели в Майами шикарный особняк за 40 миллионов долларов. Сообщается, что парочка купила это огромное поместье на набережной на острове Стар-Айленде в Майами, где в основном расположены дома знаменитостей и бизнес-магнатов.

Мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри купили шикарный особняк у российского олигарха-мошенника. Звездные супруги приобрели дом в Калифорнии за 14,7 млн долларов.

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