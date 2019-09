Мать Ким Кардашьян травмировали охранники: что произошло

Телохранители не узнали Крис Дженнер и применили к ней силу

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Крис Дженнер – мама звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которой недавно врачи установили точный диагноз, получила травмы от охранников дочери.

Более подробно о болезни Ким Кардашьян смотрите в сюжете:

Как стало известного из нового выпуска шоу Keeping Up With The Kardashians, неприятная ситуация произошла на заднем дворе дома Кардашян, куда Крис Дженнер приехала в гости без предупреждения. Охранники не узнали звездную маму и сразу повалили ее на землю. Кроме того, наемные работники Ким очень сильно ударили женщину, поэтому пришлось вызывать автомобиль скорой помощи.

Скриншот из YouTube

О том, что случилось с мамой, Кардашян узнала по телефону от своей сестры Хлои: "Ким, вся твоя охрана атаковала маму! Мы только набрали 911. Это такое безумие!".

Напомним, что ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.