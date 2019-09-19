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Мать Ким Кардашьян травмировали охранники: что произошло

Телохранители не узнали Крис Дженнер и применили к ней силу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Крис Дженнер – мама звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которой недавно врачи установили точный диагноз, получила травмы от охранников дочери.

Более подробно о болезни Ким Кардашьян смотрите в сюжете:

Как стало известного из нового выпуска шоу Keeping Up With The Kardashians, неприятная ситуация произошла на заднем дворе дома Кардашян, куда Крис Дженнер приехала в гости без предупреждения. Охранники не узнали звездную маму и сразу повалили ее на землю. Кроме того, наемные работники Ким очень сильно ударили женщину, поэтому пришлось вызывать автомобиль скорой помощи.

Скриншот из YouTube

О том, что случилось с мамой, Кардашян узнала по телефону от своей сестры Хлои: "Ким, вся твоя охрана атаковала маму! Мы только набрали 911. Это такое безумие!".

Напомним, что ранее с Ким Кардашьян произошел конфуз с фотошопом. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

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