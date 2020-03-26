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Мать Ксении Собчак доставлена в больницу с подозрением на коронавирус

Людмила Нарусова госпитализирована с высокой температурой

Валерия Ильченко
Сегодня, 10:53

Мать известной российской телеведущей и общественного деятеля Ксении Собчак, которая ранее устроила скандал на борту самолета, 68-летняя Людмила Нарусова была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сначала сообщили росСМИ, а затем и звездная журналистка подтвердила печальную новость.

В своем Telegram-канале Ксения Собчак написала, что ее мать находится в больнице с диагнозом "вирусная пневмония" и они ждут результатов анализов.

Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой
Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой
Фото: Instagram.com

"Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили( так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела", – рассказала телеведущая.

Позже Собчак поделилась радостной новостью о том, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой – отрицательный. Звезда также обратилась к подписчикам с просьбой беречь своих родителей в это сложное время.

Смотрите также видео о том, как правильно защищаться от коронавируса:

"Результат теста отрицательный. Диагноз – Пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку обьяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся", – поделилась Ксения.

Напомним, не так давно стало известно, что на Ксению Собчак подал в суд известный адвокат.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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