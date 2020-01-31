Мать Меган Маркл отказалась переезжать к дочери в Канаду – СМИ

Дория Рэгланд планирует остаться в Лос-Анджелесе

Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд Фото: Getty Images

Мать Меган Маркл, которая планирует вернуться к карьере актрисы, отказалась переезжать к дочери в Канаду из Лос-Анджелеса.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

По информации издания Us Weekly, 63-летняя женщина на протяжении многих лет проживает в Лос-Анджелесе и работает частным преподавателем йоги. Поэтому Дория Рэгланд не собирается менять привычную жизнь и переезжать к Меган Маркл в Канаду. Отметим, что после заявления принца Гарри с супругой о выходе из королевской семьи герцоги на время переехали в Канаду. По словам близкого окружения экс-актрисы, у Меган с матерью не такие близкие отношения, как кажется на первый взгляд.

"За годы, которые Меган провела на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" в Торонто, она достаточно отдалилась и от мамы тоже. Они виделись лишь несколько раз в год. Никакой безумно тесной связи между ними нет", – рассказал изданию источник.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл с весны 2020 года больше не будут использовать титул Ваше королевское высочество, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

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