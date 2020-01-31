Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мать Меган Маркл отказалась переезжать к дочери в Канаду – СМИ

Дория Рэгланд планирует остаться в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Фото: Getty Images

Мать Меган Маркл, которая планирует вернуться к карьере актрисы, отказалась переезжать к дочери в Канаду из Лос-Анджелеса.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

По информации издания Us Weekly, 63-летняя женщина на протяжении многих лет проживает в Лос-Анджелесе и работает частным преподавателем йоги. Поэтому Дория Рэгланд не собирается менять привычную жизнь и переезжать к Меган Маркл в Канаду. Отметим, что после заявления принца Гарри с супругой о выходе из королевской семьи герцоги на время переехали в Канаду. По словам близкого окружения экс-актрисы, у Меган с матерью не такие близкие отношения, как кажется на первый взгляд.

Читайте также:
Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

"За годы, которые Меган провела на съемочной площадке сериала "Форс-мажоры" в Торонто, она достаточно отдалилась и от мамы тоже. Они виделись лишь несколько раз в год. Никакой безумно тесной связи между ними нет", – рассказал изданию источник.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл с весны 2020 года больше не будут использовать титул Ваше королевское высочество, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье В Британии появилась новая фраза to Meghan Markle: что означает и как ее использовать Как выглядела Меган Маркл в 16 лет: отец герцогини поделился новыми кадрами
Меган Маркл раскол в королевской семье Дория Регланд
Реклама

Новости партнеров

Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:39Fun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Сегодня, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Вчера, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Вчера, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

29 январяFood

Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяШоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)