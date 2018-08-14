Мать Меган Маркл переедет в Великобританию

Сейчас Дориа проживает в США

Меган Маркл с матерью. Фото: Getty

Мать Меган Маркл Дориа Рэгланд была единственной родственницей со стороны невесты на свадьбе дочери. Как сообщает издание Daily Mail, совсем скоро Дориа переедет жить в Великобританию, чтобы быть поближе к Меган. Ожидается, что Рэгланд переедет в в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения. Сейчас Дориа проживает в США.

Отметим, что с матерью у Меган близкие и доверительные отношения, в отличие от ее отца, который то и дело дает скандальные интервью СМИ. Герцогиня Сассекская даже хотела, чтобы на свадьбе к алтарю ее вела именно мать.

Родители Маркл развелись, когда ей было всего шесть лет. По отцу у Меган есть единокровные брат и сестра.

Отметим, что совсем недавно Меган Маркл исполнилось 37 лет. Праздничный день она провела на свадьбе у друга детства принца Гарри – Чарли Ван Страубензи. Пропустить свадьбу друга из-за дня рождения жены Гарри не смог, на торжестве принц выполнял важную роль шафера. С Чарли они дружат с самого детства, а познакомились во время учебы в школе Ludgrove School в Беркшире.