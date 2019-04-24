Мать Меган Маркл срочно прибыла в Лондон

В СМИ снова появились слухи о том, что Меган уже родила

Меган Маркл с матерью Дорией Рэгланд Фото: Getty Images

Со дня на день Меган Маркл впервые станет мамой. С принцем Гарри они уже переехали в свой новый дом – Фрогмор-хауз в Виндзоре и готовятся стать родителями. К слову, сообщалось, что Меган собирается рожать дома, а не в госпитале, как это делали другие женщины из британской королевской семьи.

Также появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл не будут делиться подробностями о рождении малыша, а первые месяцы его жизни побудут в тишине и без общения со СМИ. Пара решила не позировать фотографам возле дома с ребенком на руках, как это делали, к примеру, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Слухи о том, что Меган Маркл уже родила подогрел тот факт, что мать Маркл – Дория Рэгланд пару дней назад срочно прилетела в Лондон, чтобы помочь Меган с малышом. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight. Однако нельзя исключать тот факт, что Дория приехала в Великобританию заранее.

Отметим, что Дория – социальный работник и преподаватель йоги в Лос-Анджелесе. С Меган у нее очень теплые и близкие отношения. Рэгланд была единственным членом семьи Меган, кто присутствовал на ее свадьбе с принцем Гарри в мае 2018 года.

Ранее мы сообщали, что Дория переедет жить в Великобританию.

Мы также писали, что в скором времени принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку.

Смотрите видео о том, как Меган Маркл нарушает королевские традиции:

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