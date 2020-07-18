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Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Сегодня, 09:00

Лариса Карпович отрицает отношения дочери с известным актером

Отношения российской актрисы Мирославы Карпович и ее коллеги Павла Прилучного стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях. Из-за болезненного и недавнего развода Павла с Агатой Муцениеце поклонники экс-пары набросились на новую предполагаемую девушку Прилучного. К слову, многие фанаты актера и его экс-жены думают, что именно Мирослава стала поводом для расставания Агаты и Павла. Теперь целая армия хейтеров начала атаковать соцсети Карпович.

Однако мать Мирославы Лариса новый роман дочери не подтверждает. Свой комментарий по поводу отношений Мирославы с Прилучным она дала изданию "СтарХит". Женщина ответила на вопрос о том, знакома ли она уже с Павлом Прилучным.

"Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", – объяснила женщина.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович
Павел Прилучный и Мирослава Карпович
Фото: Instagram

На вопрос о том, как она может прокомментировать, что пару заметили отдыхающими вместе в аннексированном Крыму, женщина ответила: "Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании".

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Напомним, 15 июня звезды сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись. История их расставания вызвала большой резонанс в СМИ и соцсетях. Известно, что процесс развода проходил мирно, однако причина расторжения брака удивила многих. Ранее Агата Муцениеце обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем, а также – в изменах.

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Источник: СтарХит
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