"Мать моего ребенка будущего": Потап озадачил новым видео с Настей Каменских

Потап намекнул на беременность певицы

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Украинский продюсер Потап, который недавно шокировал результатом похудения, опубликовал шуточное видео со своей супругой Настей Каменских. Более того, музыкант озадачил анонсом новой песни группы MOZGI под названием "Девчонка". Поклонники предполагают, что этот трек может быть посвящен беременности NK.

Так, на своей странице в Instagram Потап опубликовал забавное видео с женой, демонстрируя большой живот под строки: "Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев, будет супер-хит. Это моя девчонка, мать моего ребенка будущего".

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"В преддверии клипа на песню "Девчонка", вот вам наш vacation version", – написал Потап, анонсируя выход своей новой песни.

Под публикацией поклонники влюбленной пары в комментариях восхищались иронией, так как Настя надела футболку oversize, а сам продюсер предстал в образе беременной женщины. Но фанаты также задают вопрос, интересующий многих: "Может, это намек?".

Напомним, что многие уже давно ожидают новость об официальном пополнении, но пока официального заявления нет. Также ранее Настя Каменских появилась в Playboy.

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