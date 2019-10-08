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Мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери

Сара Фергюсон заявила о родстве со своим будущим зятем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис
Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Как уже ранее сообщалось, королевская свадьба запланирована на 2020 год, а сейчас монаршая семья во всю готовится к этому знаменательному событию.

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Мама юной невесты Сара Фергюсон приоткрыла поклонникам королевской семьи приоткрыла занавес и поделилась подробностями предстоящей церемонии бракосочетания. Отметим,что из-за национальности миллионера, который станет мужем Беатрис, в прессе распространяли ложную информацию о месте проведения свадьбы, а именно – на его родине в Италии.

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Однако мама принцессы в беседе с журналистами издания Express на красной дорожке British Film Institute опровергла все слухи.

"Это (свадьба принцессы Беатрис, – Ред.) может произойти только в Великобритании", – заявила Сара Фергюсон.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци
Фото: Instagram.com

После резкого ответа Сара смягчилась и отметила, что безумна рада помолвке дочери, ведь жениха она знает еще с детства. 59-летняя мама принцессы Беатрис также призналась, что родной брат будущего зятя является ее крестным сыном.

"Я так счастлива, что моя дочь выходит замуж. Самое главное для меня – блеск в ее глазах", – добавила бывшая супруга принца Эндрю.

Напомним, что буквально в эти выходные королевская семья вернулась со свадьбы подруги Меган Маркл. Экс-актриса появилась на торжестве в наряде за 11 тысяч долларов.

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Источник: Express
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