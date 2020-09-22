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Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

Сегодня, 10:01

Жаклин Сталлоне была участницей легендарного женского рестлинг-шоу GLOW

В США умерла звезда Сети и мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне – Жаклин. Известной танцовщице, астрологу и рестлеру было 98 лет. Причина смерти Жаклин не сообщается.

О кончине знаменитости в понедельник, 21 сентября, написало издание TMZ.

Жаклин Сталлоне, известная также, как Джеки, родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии были эмигрантами из Одессы.

Сама Жаклин была замужем трижды. Она также родила троих детей: Сильвестра Сталлоне, Фрэнка Сталлоне и Тони Д’Альто. Последняя умерла в 2012 году.

Джеки Сталлоне Джеки вела активный образ жизни. Она была астрологом, актрисой, танцовщицей, участвовала в телевизионных шоу и работала промоутером женского рестлинга. Особую популярность ей принесло рестлинг-шоу GLOW, по мотивам которого Netflix снял сериал в 2017 году.

Жаклин Сталлоне
Жаклин Сталлоне
Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Она вела аккаунт в Instagram, где постила видео своих тренировок и фото с близкими.

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