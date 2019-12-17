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Мать застрелила отца: Шарлиз Терон раскрыла подробности трагедии в семье

Актриса детально описала самую страшную ночь в своей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Шарлиз Терон с мамой Гердой
Шарлиз Терон с мамой Гердой
Фото: Getty Images

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон, экс-возлюбленного которой арестовали за домашнее насилие, раскрыла подробности семейной трагедии. Когда будущая звезда была еще ребенком, ее родная мать Герда Джейкоб Алетта Мариц застрелила отца актрисы.

Смотрите видео о новом романе Шарлиз Терон:

Во время интервью на показе в Нью-Йорке Шарлиз Терон подробно рассказала о той ночи, когда ее мать Герда в целях самообороны застрелила ее отца. Напомним, самой Шарлиз было всего 15 лет, когда это случилось.

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Мой отец был больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь — я не знала его другим. Это была довольно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь... Конечно, все это сказалось на нас, оставило свои следы в наших душах... Мой отец был настолько пьян, что едва держался на ногах, когда вошел в дом с пистолетом. Моя мама и я были в моей спальне и прислонялись к двери, потому что он пытался вышибить ее. Он сделал шаг назад и просто выстрелил в дверь три раза. Ни одна из этих пуль не попала в нас, и это просто чудо. Но в целях самообороны моя мама решила устранить эту угрозу", – рассказала звезда в интервью National Public Radio.

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