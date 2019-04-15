Мать Зои Салданы путает родную дочь с другой актрисой

Актриса не обиделась на маму, а наоборот, признала схожесть с Тэнди Ньютон

Зои Салдана Фото: Getty Images

В мире есть как минимум пять человек, которые очень похожи на каждого из нас. В Голливуде сравнивать известных актеров – не в новинку. Не идентичная внешность, а схожий типаж заставляет многих сравнивать, а иногда и вовсе путать двоих похожих людей. Так происходит и с 40-летней американской актрисой Зои Салданой, которую частенько путают с 46-летней актрисой Тэнди Ньютон.

Все бы ничего, если бы Зои с Тэнди не путала ее мама! Об этом, к слову, сообщила сама Салдана в одном из недавних интервью, сообщает DailyMail.

Тэнди Ньютон (слева) и Зои Салдана (справа) Фото: Getty Images

Зои призналась, что однажды ее мать позвонила ей и сказала: "Там по НВО показывают сериал с тобой!". На что актриса поинтересовалась, какой именно сериал. "Мир Дикого Запада!", – объяснила мать Салдана. "Когда же ты поймешь, что я – не Тэнди Ньютон?", – ответила ей Зои.

Зои также призналась, что несколько лет назад она встретила Тэнди на "Золотом глобусе" и обняла ее: "Я немного ее напугала, так как не объяснила, почему вторгаюсь в ее личное пространство. Я просто сказала: "Боже мой, пожалуйста, скажи мне, что люди тоже путают тебя со мной". А она ответила мне "Кто ты?". Однако, как признается Салдана, сейчас они с Ньютон часто общаются и являются друзьями.

Отметим, что Зои в своем Instagram не так давно опубликовала шуточную картинку, которую сделали поклонники из ее фото и снимка Тэнди: "Когда одной мало", – гласит подпись на картинке. А сама Зои подписала фото так: "Близняшки".

Фото: скриншот Instagram

Напомним, Зои Салдана впервые вышла на красную дорожку с тремя детьми.

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