"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Девушка записала первое видео в Америке

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Дочь российской певицы Любови Успенской после громкого семейного скандала покинула Россию и уехала к своему отцу в Америку. Взаимные обвинения и шокирующие признания – в последнее время жизни звезды шансона не позавидуешь. Любовь отпустила единственную дочь и пожелала ей счастья в США, но вот сама Татьяна Плаксина продолжает шокировать своим поведением.

По приезду в Америку 30-летняя девушка записала новое видео, которое показалось поклонникам весьма странным. Более того, Татьяна снова побрила голову. Но не это удивило подписчиков девушки, а ее неоднозначный монолог. Ссору со звездной матерью она отказалась комментировать, но внезапно заговорила о дьяволах.

"Я вас очень сильно люблю, прям сильно. Но пока не готова комментировать происходящее в силу того, что оно еще не переварилось. И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу", — сказала Плаксина во время прямого эфира в Instagram.

После просмотра многие подписчики обвинили Татьяну в употреблении запрещенных веществ, а один из пользователей отметил, что ее "матери больно на это смотреть". До этого в одной из программ Любовь Успенская призналась, что ее дочь продолжительное время употребляла наркотики.

Напомним, что Любовь Успенская после 30 лет брака разводится со своим супругом Александром Плаксиным, который многие годы ее шантажировал.

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