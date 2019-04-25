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МАУ ответили MARUV после повторного инцидента с кражей ее багажа

Представители авиакомпании пообещали уладить инцидент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В конце марта 2019 стало известно, что певицу MARUV обокрали в аэропорту "Борисполь". По приезду артистка сообщила, что украли злоумышленники. А вчера, 24 апреля, победительница Нацотбора заявила, что ее опять обокрали в "Борисполе", записав эмоциональное обращение представителям авиакомпании МАУ.

MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

На своей странице в Facebook артистка сообщила, что у нее украли очки стоимостью 500 евро и серьги Swarowski. Под этой публикацией, в комментариях, представители авиакомпании извинились перед артисткой за инцидент и пообещали разобраться во всей ситуации: "MARUV, здравствуйте. Очень сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Погрузкой багажа занимаются сотрудники обслуживающих компаний. Авиакомпания не имеет доступа к багажу и несет материальную ответственность согласно конвенции ИАТА. В случае, если обнаруживается вскрытие чемоданов мы просим обращаться в отдел розыска Lost and Found аэропорта прибытия для составления акта о ненадлежащей перевозке. О всех действиях необходимых для получения компенсации мы сообщили Вам в социальной сети Инстаграм.
Пожалуйста, ожидайте официальный ответ от наших коллег с решением".

Ранее мы писали, что MARUV кардинально сменила имидж. Теперь певица – блондинка.

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авиакомпания МАУ MARUV
Источник: Сегодня
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