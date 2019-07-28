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Майкл Бэй прилетел в Киев и встретился с Виталием Кличко

Режиссер "Трансформеров" заинтересован в съемках кино в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
Майкл Бэй прилетел в Киев
Майкл Бэй прилетел в Киев
Фото: instagram.com/michaelbay

Известный голливудский режиссер и продюсер Майкл Бэй посетил Украину. Создатель фильмов "Перл-Харбор", "Плохие парни" и "Трансформеры" встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко и обсудил с ним перспективы кинопроизводства в Украине. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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Снимками с Бэйем Кличко поделился в социальной сети. "Вот прилетел мой хороший знакомый, американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэнджамин Бэй, один из самых кассовых режиссеров мира, картины которого собрали в прокате более 5,7 млрд долларов", – рассказал украинца мэр столицы.

Кличко утверждает, что Майкл Бэй заинтересован в съемках кино и видео в нашей стране.

"Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивые локации Киева и перспективы сотрудничества. Все остались довольны", – сообщил Кличко.

К слову, столица Украины давно стала привлекательной съемочной площадкой для мировых знаменитостей. В Киеве уже сняли свои клипы Майли Сайрус, HURTS, Нетта Барзилай, Twenty One Pilots и многие другие.

Ранее мы рассказывали о том, что Майкл Бэй построил второй Стоунхендж, чтобы взорвать его в "Трансформерах 5".

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