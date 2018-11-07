Майкл Дуглас со 101-летним отцом появился на красной дорожке

Актер получил звезду на "Аллее славы"

Майкл Дуглас. Фото: AFP

У знаменитого 74-летнего актера Майкла Дугласа появился отличный повод покрасоваться на красной дорожке со своей супругой – Кэтрин Зета-Джонс, а также с сыном - 39-летним Кэмероном Дугласом и 101-летним отцом Кирком Дугласом.

Звездное семейство прибыло на торжественное мероприятие не просто так – Майклу вручили звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Событие приурочили к 50-летию его актерской карьеры.

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Майкл Дуглас не только актер, но и кинопродюсер. Он является обладателем двух премий "Оскар" (в 1976 году как продюсер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" и в 1988 году как актер за главную роль в фильме "Уолл-стрит"). Свою известность Майкл приобрел после съемок в телесериале "Улицы Сан-Франциско".

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс на своей странице в Instagram решила показать архивное фото с мужем. Кэтрин и Майкл встречались два года до их свадьбы в 2000 году. В том же году появился на свет их первый ребенок — сын Дилан Майкл Дуглас. В 2003 году у пары родилась дочь – Кэрис Зета Дуглас.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью.