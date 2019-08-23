Майкл Джексон составил тайное завещание перед смертью: жуткие подробности

Бывший агент поп-короля утверждает, что было другое завещание, которое исчезло

Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал Фото: instagram.com/davus9095

Популярный певец Майкл Джексон, о подробностях последних часов жизни которого мы писали ранее, за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, сообщило издание Independent.

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По словам Бэйн, документ был составлен еще в 2006 году и он должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. Она утверждает, что Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Также Бэйн заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг и слышала их содержание.

Майкл Джексон Фото: Getty Images

На данный момент о местонахождении указанного документа ничего не известно. Согласно завещанию Джексона от 2002 года, активы певца перешли семейному трасту, а законным опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон.

Десять лет назад брат артиста Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, которое датировалось 7 июля 2002 года. По его словам, Джексон не мог подписать документ, поскольку в тот день он не находился в Лос-Анджелесе.

Напомним, против канала HBO выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

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