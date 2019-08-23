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Майкл Джексон составил тайное завещание перед смертью: жуткие подробности

Бывший агент поп-короля утверждает, что было другое завещание, которое исчезло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Фото: instagram.com/davus9095

Популярный певец Майкл Джексон, о подробностях последних часов жизни которого мы писали ранее, за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, сообщило издание Independent.

Смотрите видео том, как Майкл Джексон отпраздновал шестидесятилетие:

По словам Бэйн, документ был составлен еще в 2006 году и он должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. Она утверждает, что Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Также Бэйн заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг и слышала их содержание.

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: Getty Images

На данный момент о местонахождении указанного документа ничего не известно. Согласно завещанию Джексона от 2002 года, активы певца перешли семейному трасту, а законным опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон.

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Десять лет назад брат артиста Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, которое датировалось 7 июля 2002 года. По его словам, Джексон не мог подписать документ, поскольку в тот день он не находился в Лос-Анджелесе.

Напомним, против канала HBO выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

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