Майкл Кейн пообещал больше не сниматься у Вуди Аллена

Скандал 20-летней давности, в котором замешан Вуди Аллен, в этом году вылился для 82-летнего режиссера в настоящий кошмар. Его приемная дочь Дилан Фэрроу обвиняет бывшего супруга своей матери в сексуальных домогательствах и насилии, из-за чего от Аллена уже отвернулись многие коллеги, несмотря на то, что расследование оправдало режиссера. К звездам, отказывающимся работать с Алленом, на днях присоединился и Майкл Кейн.

В интервью изданию The Guardian Кейн заявил, что педофилия – это неприемлемо, поэтому он никогда больше не будет работать с Вуди Алленом. "Я говорю это как попечитель британского Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми. Я до сих пор не могу поверить в эти обвинения, потому что я люблю Вуди и отлично сработался с ним. И это я познакомил его с Мией Фэрроу. Я не жалею о нашем общении, но больше не буду с ним работать", – заявил актер.

Майкл Кейн получил "Оскар" за роль в фильме Аллена "Ханна и ее сестры" и до недавнего времени поддерживал знаменитого режиссера.

Напомним, Эль Фаннинг принесла публичные извинения за участие в съемках одного из последних фильмов голливудского режиссера Вуди Аллена.