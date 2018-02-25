Майкла Фассбендера обвинила в насилии бывшая возлюбленная

Сегодня, 05:24

Санавин обвиняет актера в жестоких побоях

Майкл Фассбендер. Фото: AFP
Майкл Фассбендер. Фото: AFP

В центре скандала оказался 40-летний Майкл Фассбендер. На днях бывшая девушка актера Санавин Эндрюс откровенно рассказала, что стала жертвой насилия в 2010 году. По словам модели, инцидент произошел, когда Майкл разозлился на нее за то, что она поздоровалась с бывшим ухажером. Санавин обвиняет актера в жестоких побоях, в результате которых у нее была выбита коленная чашечка, вывернута лодыжка, внутренние кровоизлияния и разрыв кисты яичника.

В том же году модель подавала на экс-бойфренда в суд, после чего Майклу пришлось заплатить за ее лечение 24 тысячи долларов. Кроме того, она заявляет, что однажды кинозвезда избил ее, будучи в нетрезвом состоянии. Представители актера опровергают все обвинения Санавин, однако в 2010-ом году суд запретил Майклу приближаться к бывшей подруге и ее детям.

Напомним, Майкл Фассбендер был одним и претендентов на ключевую роль в фильме "Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение Силы".

В октябре 2017 года 28-летняя Алисия Викандер и 40-летний Майкл Фассбендер тайно поженились на Ибице.
разрыв, майкл фассбендер, эпизод, Алисия Викандер, викандер

Вы сейчас просматриваете новость "Майкла Фассбендера обвинила в насилии бывшая возлюбленная". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

graziamagazine.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Алисия Викандер. Фото: AFP

Алисия Викандер рассказала о неловком моменте во время ужина с принцем Уильямом

6 Февраля, 13:00

Алисия так сильно нервничала, что первое время даже не могла позволить себе сделать глоток воды

Афиша

Новая "Лара Крофт". Фото: Total Film

Алисия Викандер рассекает на таинственном острове в трейлере фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"

19 Января, 01:15

По сюжету Лара должна закончить какую-то таинственную миссию отца
Загрузка...

Шоу-бизнес

Звезды пришли на "Золотой глобус" в черном: самые эффектные наряды

8 Января, 07:50

Анджелина Джоли предпочла наряд с перьями от Atelier Verace

Шоу-бизнес

Алисия Викандер. Фото: AFP

Алисия Викандер рассказала, чем ее Лара Крофт отличается от версии Анджелины Джоли

30 Декабря 2017, 02:26

Алисия считает, что "переплюнуть" Джоли ей было бы не под силу
Загрузка...