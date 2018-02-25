Майкла Фассбендера обвинила в насилии бывшая возлюбленная

В центре скандала оказался 40-летний Майкл Фассбендер. На днях бывшая девушка актера Санавин Эндрюс откровенно рассказала, что стала жертвой насилия в 2010 году. По словам модели, инцидент произошел, когда Майкл разозлился на нее за то, что она поздоровалась с бывшим ухажером. Санавин обвиняет актера в жестоких побоях, в результате которых у нее была выбита коленная чашечка, вывернута лодыжка, внутренние кровоизлияния и разрыв кисты яичника.

В том же году модель подавала на экс-бойфренда в суд, после чего Майклу пришлось заплатить за ее лечение 24 тысячи долларов. Кроме того, она заявляет, что однажды кинозвезда избил ее, будучи в нетрезвом состоянии. Представители актера опровергают все обвинения Санавин, однако в 2010-ом году суд запретил Майклу приближаться к бывшей подруге и ее детям.

Напомним, Майкл Фассбендер был одним и претендентов на ключевую роль в фильме " Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение Силы".

В октябре 2017 года 28-летняя Алисия Викандер и 40-летний Майкл Фассбендер тайно поженились на Ибице.