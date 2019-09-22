Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Майли Сайрус бросила Кейтлин Картер – СМИ

Певица и фэшн-блогер решили остаться друзьями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Фото: instagram.com/kaitlynn

Майли Сайрус, снявшаяся в клипе с Арианой Гранде и Ланой Дель Рей, рассталась с 31-летней Кейтлин Картер. Певица, которая недавно расторгла отношения с Лиамом Хемсвортом, за короткое время успела обзавестись новой девушкой, познакомить ее со своей мамой, и бросить.

Не пропустите сюжет о служебных романах звезд:

Еще неделю назад все обсуждали счастливый роман Майли и Кейтлин, как тут в СМИ просочилась информация о том, что девушки решили остаться друзьями.

"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях", – говорит инсайдер.

В сети ходят слухи, что Сайрус и Картер продолжают жить в одной квартире и проводить вместе время.

INSTAGRAM

Напомним, что после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, исполнительница отправилась в Италию, где была замечена целующейся и insta-блогером, актрисой и моделью Кейтлин Картер. Новая возлюбленная Сайрус тогда тоже переживала разрыв с супругом — она рассталась с Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.

Мы также писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Деми Мур раскрыла скандальные подробности жизни с Эштоном Кутчером "Оптимистично настроен": Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли Брэдли Купера заподозрили в романе с известной актрисой: фото
отношения певица Майли Сайрус Лиам Хемсворт
Реклама

Новости партнеров

Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось

Популярные статьи

Вчера, 16:53Стиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

Вчера, 15:55Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

Вчера, 12:47Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

Вчера, 11:31Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 08:13Fun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:52Events

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

20 сентябряFun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

20 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

20 сентябряFun

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

20 сентябряПсихология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

20 сентябряFun

"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

19 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 сентябряПсихология

ТОП-7 самых популярных причин, почему у вас нет денег

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

19 сентябряFun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Ткемали с орехами для шашлыка и мяса: рецепт на зиму
Ткемали с орехами для шашлыка и мяса: рецепт на зиму
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Укрепляем иммунитет: рецепт напитка из облепихи
Укрепляем иммунитет: рецепт напитка из облепихи