Майли Сайрус бросила Кейтлин Картер – СМИ

Певица и фэшн-блогер решили остаться друзьями

Майли Сайрус и Кейтлин Картер Фото: instagram.com/kaitlynn

Майли Сайрус, снявшаяся в клипе с Арианой Гранде и Ланой Дель Рей, рассталась с 31-летней Кейтлин Картер. Певица, которая недавно расторгла отношения с Лиамом Хемсвортом, за короткое время успела обзавестись новой девушкой, познакомить ее со своей мамой, и бросить.

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Еще неделю назад все обсуждали счастливый роман Майли и Кейтлин, как тут в СМИ просочилась информация о том, что девушки решили остаться друзьями.

"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях", – говорит инсайдер.

В сети ходят слухи, что Сайрус и Картер продолжают жить в одной квартире и проводить вместе время.

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Напомним, что после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, исполнительница отправилась в Италию, где была замечена целующейся и insta-блогером, актрисой и моделью Кейтлин Картер. Новая возлюбленная Сайрус тогда тоже переживала разрыв с супругом — она рассталась с Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.

Мы также писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

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