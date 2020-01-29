Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально оформили развод: как разделят имущество

Звездные экс-супруги подписали необходимые документы

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

В августе 2019 года американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт заявили о расторжении своего брака спустя 8 месяцев со дня свадьбы. Причиной расставания стало разное восприятие и понимание семейной жизни. Первым документы на расторжение брака подал Лиам и теперь звездная пара официально оформила документы на развод.

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По информации Radar Online, с разделом имущества проблем не возникло, поскольку экс-супруги перед свадьбой заключила брачный контракт и обусловили все детали. Также сообщается, что документ вступает в силу 22 февраля.

Майли Сайрус оставит у себя совместных домашних питомцев. У пары есть девять собак, четыре кота, свинья, четыре лошади. Совместно нажитого имущества у звезд нет, поэтому не возник вопрос разделения финансов и недвижимости. Из-за отсутствия детей также нет необходимости в выплате алиментов.

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Отметим, что Майли и Лиам познакомились на съемках фильма "Последняя песня" в 2009 году. Свадьба состоялась 23 декабря 2018 года.

Напомним, Майли Сайрус состояла в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом, который узнал о расставании с Майли Сайрус в интернете. Певица сначала завела отношения с девушкой, что весьма удивило и огорчило актера, а позже артистка начала встречаться с другом детства.

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