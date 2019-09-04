Майли Сайрус начала жить с новой возлюбленной – СМИ

Отношения певицы вышли на новый уровень

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Американская певица Майли Сайрус, которая сейчас находится на стадии бракоразводного процесса с супругом Лиамом Хемсвортом, начала жить вместе с новой избранницей – 30-летней моделью Кэйтлин Картер.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

Как сообщает издание People, отношения Майли Сайрус и известного блоегра Кэйтлин вышли на новый уровень – девушки съехались.

"Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все хорошо, она движется дальше. Кажется, она ни о чем не жалеет. Ей нравится быть с Кейтлин", – сообщил близкий инсайдер к окружению Майли Сайрус.

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. После того как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус.

Такого поворота событий не выдержал Лиам Хемсворт и первым подал документы на развод. Он заявил, что мог бы все простить, но поведение экс-супруги и ее бисексуальные наклонности противоречат его жизненным принципам.

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