Майли Сайрус обвинили в плагиате и потребовали компенсацию в размере 300 млн долларов

Как передает агентство Reuters, американскую певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате. Ямайский музыкант Майкл Мэй утверждает, что хит Сайрус "We Can’t Stop", выпущенный в 2013 году, очень напоминает его собственную песню 1988 года "We Run Things".

Майкл также отметил, что его композиция долгое время была популярной среди всех любителей регги в мире и была "номером один" во всех музыкальных чартах его страны, а 50 процентов песни Сайрус состоит из его хита.

Он обвинил Майли Сайрус и ее лейбл RCA Records, принадлежащий Sony Corp, в незаконном присвоении его материала и потребовал 300 миллионов долларов в качестве компенсации. Особенно певца возмутило использование его фразы "We run things. Things no run we," которую в песне Майли изменили на "We run things. Things don’t run we."

Как известно, Майли Сайрус и представители Sony эту ситуацию не комментируют.