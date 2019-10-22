Майли Сайрус объяснила свое увлечение девушками

Певица также рассказала о первом поцелуе с новым бойфрендом

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Провокационная американская певица Майли Сайрус, которая недавно попала в больницу, призналась, почему встречалась с девушками. По словам 26-летней звезды, ей всегда не везло с парнями.

Почему Майли Сайрус попала в больницу, смотрите в сюжете:

Недавно на своей странице в Instagram Майли Сайрус провела онлайн-чат с новым бойфрендом Коди Симпсоном. В разговоре с австралийцем Сайрус сделала несколько откровенных признаний, передает Daily Mail.

Так, Майли прокомментировала свои отношения девушками, с которыми встречалась ранее. Артистка утверждает, что ей просто не везло с парнями. "Я всегда считала, что должна быть геем, думая, что все парни – зло, – сказала Майли Сайрус и быстро добавила, – но это неправда. Есть и хорошие люди противоположного пола. В своей жизни я встретила одного такого, и он сейчас тут на связи онлайн".

Таким образом исполнительница намекнула на новый роман с Коди Симпсоном. Вероятно, Сайрус счастлива после разрыва с Лиамом Хемсвортом и Кейтлин Картер.

Из разговора звездной пары также стало известно, что Майли и Коди могли закрутить роман еще четыре года назад. Именно в 2015 году они впервые поцеловались в 2015-м году.

Об этом рассказал сам Коди, но затем поправил себя. "Вероятнее это было у тебя дома", – сказал он Майли.

Добавим, что накануне влюбленные сделали себе новые татуировки. На странице Сайрус в социальной сети появилось совместное фото с Симпсоном, где обе знаменитости демонстрируют свежие тату.

Коди Симпсон и Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Примечательно, что певица набила себе пронзенное мечом сердце с надписью "rock n roll heart" на руке, а ее бойфренд – череп с косой на груди. Позже артистка также показала вторую татуировку – "92" на шее.

Майли Сайрус показала новую тату Фото: instagram.com/mileycyrus

Ранее мы писали, что Лиам Хемсворт узнал о расставании с Майли Сайрус в интернете.

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