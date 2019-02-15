Майли Сайрус опубликовала серию новых фото со своей тайной свадьбы

Каждое фото Майли подписала трогательными фразами

Майли Сайрус Фото: AFP

Популярная американская певица Майли Сайрус опубликовала серию новых фото со своей тайной свадьбы, прошедшей в декабре 2018 года, с голливудским актером Лиамом Хемсвортом. На снимках Майли позирует в свадебном платье, также можно заметить торт, который приготовили к бракосочетанию пары. Каждый снимок Майли подписала трогательными фразами: "Мой "Валентин" каждый день", "Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня", "Люблю тебя".

Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Фото: instagram.com/mileycyrus 1/6

История романа голливудского актера, 28-летнего Лиама Хемсворта и 25-летней певицы Майли Сайрус довольно длинная и интересная: пара встретилась в 2009 году, спустя три года отношений они объявили о помолвке. В 2013 году официальные представители Майли и Лиама подтвердили журналу People, что молодые люди отменили помолвку и разорвали отношения. А в 2016 пара решила их возобновить. В декабре 2018 года Майли и Лиам тайно поженились. Тогда в Сети появилось пару кадров, где пара празднует свадьбу со своими родственниками.

А вчера, 14 февраля, Майли "неприлично" поздравила супруга с Днем святого Валентина. Девушка опубликовала весьма неординарный снимок с одного из своих концертов 2014 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram