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Майли Сайрус опубликовала серию новых фото со своей тайной свадьбы

Каждое фото Майли подписала трогательными фразами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Майли Сайрус Фото: AFP
Майли Сайрус
Фото: AFP

Популярная американская певица Майли Сайрус опубликовала серию новых фото со своей тайной свадьбы, прошедшей в декабре 2018 года, с голливудским актером Лиамом Хемсвортом. На снимках Майли позирует в свадебном платье, также можно заметить торт, который приготовили к бракосочетанию пары. Каждый снимок Майли подписала трогательными фразами: "Мой "Валентин" каждый день", "Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня", "Люблю тебя".

Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Фото: instagram.com/mileycyrus
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История романа голливудского актера, 28-летнего Лиама Хемсворта и 25-летней певицы Майли Сайрус довольно длинная и интересная: пара встретилась в 2009 году, спустя три года отношений они объявили о помолвке. В 2013 году официальные представители Майли и Лиама подтвердили журналу People, что молодые люди отменили помолвку и разорвали отношения. А в 2016 пара решила их возобновить. В декабре 2018 года Майли и Лиам тайно поженились. Тогда в Сети появилось пару кадров, где пара празднует свадьбу со своими родственниками.

А вчера, 14 февраля, Майли "неприлично" поздравила супруга с Днем святого Валентина. Девушка опубликовала весьма неординарный снимок с одного из своих концертов 2014 года. 

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Источник: Сегодня
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