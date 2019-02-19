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Майли Сайрус показала брутальные фото со свадьбы

Майли Сайрус показала свадебные снимки, и они не гламурные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: instagram.com/mileycyrus

В декабре 2018 года Майли Сайрус вышла замуж за Лиама Хемсворта. Певица ранее публиковала фото со свадьбы, но на днях эпатажная Майли поделилась серией нетрадиционных свадебных снимков.

Все мы привыкли показывать нежные фото с романтического торжества, но только не Майли Сайрус, которая любит удивлять публику. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свадебные фото, где позирует не в самых приличных позах.

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Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
Свадебные фото Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus
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Под фото с мамой Майли Сайрус оставила эпичную подпись: "Мама сказала мне, что этот традиционный букет я должна хранить... не есть... или курить... или использовать как воображаемый "пенис"/рог единорога, но... Я все равно это сделала. Прости мама". Собственно, что и продемонстрировала на фото.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии с бабочками.

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