Майли Сайрус показала брутальные фото со свадьбы

Майли Сайрус показала свадебные снимки, и они не гламурные

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: instagram.com/mileycyrus

В декабре 2018 года Майли Сайрус вышла замуж за Лиама Хемсворта. Певица ранее публиковала фото со свадьбы, но на днях эпатажная Майли поделилась серией нетрадиционных свадебных снимков.

Все мы привыкли показывать нежные фото с романтического торжества, но только не Майли Сайрус, которая любит удивлять публику. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свадебные фото, где позирует не в самых приличных позах.

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Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus Свадебные фото Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus 1/6

Под фото с мамой Майли Сайрус оставила эпичную подпись: "Мама сказала мне, что этот традиционный букет я должна хранить... не есть... или курить... или использовать как воображаемый "пенис"/рог единорога, но... Я все равно это сделала. Прости мама". Собственно, что и продемонстрировала на фото.

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