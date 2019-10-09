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Майли Сайрус попала в больницу: фото из палаты

Американская певица показала фото из больничной палаты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица Майли Сайрус, которая недавно разорвала отношения со своей девушкой и завела роман с известным певцом, угодила в больницу. Это случилось после того, как звезда призналась, что у нее диагностировали тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин.

О том, почему Дэниел Крейг попал в больницу, узнайте в видео:

О том, что Майли попала в больницу, певица сама рассказала своим подписчикам в Instagram и опубликовали фото из медицинского учреждения. Лежа в больничной рубашке, знаменитость написала целый пост, в котором подробно рассказала о своей болезни. Также в кадр попала ее мама – Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы.

Майли Сайрус в больнице
Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус в больнице
Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус в больнице
Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус в больнице
Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус в больнице
Фото: instagram.com/mileycyrus
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"Спасибо тебе мама за помощь маленькой болеющей девочке. После того, как ты расчесала волосы, мне стало чуточку легче", – написала Майли.

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Более того, в больницу проведать свою возлюбленную пришел известный музыкант Коди Симпсон. Артист пришел с розами и гитарой, на которой сыграл любимой девушке романтическую песню. Таким образом у Майли поднялось настроение, да и самочувствие улучшилось.

INSTAGRAM (@mc_russia_fan)

Ранее мы писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

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