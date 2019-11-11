Майли Сайрус после операции запретили петь

26-летней певице пришлось отложить работу над новым альбомом

Майли Сайрус Фото: YouTube

Американская певица Майли Сайрус, чья бывшая девушка недавно поделилась деталями их романа, перенесла операцию на голосовых связках. Отметим, что в начале октября певица была госпитализирована с диагнозом тонзиллит.

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Но, кроме воспаления горла в районе миндалин, медики также обнаружили у Майли проблему с голосовыми связками. Звезда решила не медлить и последовала совету врачей – сделать операцию.

Теперь, как пишет издание People, 26-летняя Майли Сайрус проходит курс реабилитации, поэтому ей запрещено петь и даже разговаривать. Работу над своим новым альбомом певице придется отложить до следующего года.

Отметим, что когда певица находилась в больнице в начале октября, проведать возлюбленную пришел известный музыкант Коди Симпсон. Артист пришел с розами и гитарой, на которой сыграл любимой девушке романтическую песню. У Майли сразу поднялось настроение, да и самочувствие улучшилось. После этого звезда посвятила пост новому бойфренду в социальной сети и с того момента стало ясно, что у знаменитости завязались новые отношения.

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