Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Майли Сайрус после операции запретили петь

26-летней певице пришлось отложить работу над новым альбомом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:14
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: YouTube

Американская певица Майли Сайрус, чья бывшая девушка недавно поделилась деталями их романа, перенесла операцию на голосовых связках. Отметим, что в начале октября певица была госпитализирована с диагнозом тонзиллит.

Почему Дэниел Крейг попал в больницу, узнайте в видео:

Но, кроме воспаления горла в районе миндалин, медики также обнаружили у Майли проблему с голосовыми связками. Звезда решила не медлить и последовала совету врачей – сделать операцию.

Теперь, как пишет издание People, 26-летняя Майли Сайрус проходит курс реабилитации, поэтому ей запрещено петь и даже разговаривать. Работу над своим новым альбомом певице придется отложить до следующего года.

Отметим, что когда певица находилась в больнице в начале октября, проведать возлюбленную пришел известный музыкант Коди Симпсон. Артист пришел с розами и гитарой, на которой сыграл любимой девушке романтическую песню. У Майли сразу поднялось настроение, да и самочувствие улучшилось. После этого звезда посвятила пост новому бойфренду в социальной сети и с того момента стало ясно, что у знаменитости завязались новые отношения.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Назло Лиаму: Майли Сайрус показала провокационные кадры с новым бойфрендом Майли Сайрус объяснила свое увлечение девушками Лиам Хемсворт появился на публике с новой девушкой - СМИ
здоровье шоу-бизнес певица Майли Сайрус
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFood

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Витамины для глаз: что важно знать о них
Витамины для глаз: что важно знать о них
Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами