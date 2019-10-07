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Майли Сайрус прокомментировала поцелуй с известным певцом: фото

Певица опубликовала откровенное фото бойфренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: Getty Images

Известная американская певица Майли Сайрус, которая недавно разорвала отношения со своей девушкой, уже успела завести новые – с одним из самых популярных исполнителей в Австралии Коди Симпсоном. Папарацци даже успели подловить влюбленных за страстным поцелуем в одном из магазинов Лос-Анджелеса. После опубликованного в сети видео, Майли прокомментировала свой новый роман, намекнув на то, что они с Коди действительно вместе.

Смотрите видео о самых громких разводах селебрити:

Да и сам 22-летний Коди Симпсон в Instagram-stories на днях разместил фотографию, на которой целует Майли Сайрус в висок. "Завтрак перед плаванием, любезно приготовленный деткой", – подписал снимок музыкант.

Коди Симпсон и Майли Сайрус
Коди Симпсон и Майли Сайрус
Фото: instagram.com/codysimpson/

В свою очередь, Майли опубликовала у себя в Instagram фото полуобнаженного Коди, написав, что это "ее тип" мужчины. Звезда также прокомментировала сообщения о своем поцелуе с Коди: "Девушка уже не может спокойно перекусить и пообжиматься утром?", — шуточно написала она.

Напомним, что после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта исполнительница отправилась в Италию, где была замечена целующейся с insta-блогером, актрисой и моделью Кейтлин Картер. Новая возлюбленная Сайрус тогда тоже переживала разрыв с супругом — она рассталась с Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.

Мы также писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

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