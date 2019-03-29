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Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад

Певица и модель повторила сво образ десятилетней давности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус удивила своих поклонников сменой имиджа. Девушка решила обрезать челку и, похоже, в восторге от своего обновленного образа, ведь ее Insta-сторис наводнили фото с новой прической.

Фото: instagram.com/mileycyrus

Но насколько этот образ непривычен и нов для Майли? Ведь 10 лет назад Сайрус исполняла главную роль в сериале Ханна Монтана, у которой была в точности такая прическа. Сериал рассказывал о жизни обычной, на первый взгляд школьницы Майли Стюарт, которая по вечерам "превращалась" в знаменитую поп-певицу Ханну Монтану. О том, что Майли вела двойную жизнь знали только ее семьи и близкие друзья.

Фото: instagram.com/mileycyrus

Отметим, что по сериалу Майли также меняла прическу. Днем она была шатенкой, а вечером, когда перевоплощалась в певицу – блондинкой с челкой. Отметим, что Сайрус уже давным давно отошла от образа милой девушки-подростка. Сейчас девушке 25 и она уже счастливая жена актера Криса Хемсворта. Тем не менее Майли любит эксперименты со внешностью. Девушка носила как короткую стрижку-пикси, так и длинные локоны.

Напомним, эпатажная Майли Сайрус полностю обнажилась.

Ранее Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном драг-шоу. Певица приклеила бороду и надела парик.

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актриса певица Майли Сайрус
Источник: Сегодня
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