Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Майли Сайрус снова заметили в обществе новой возлюбленной: фото

Певица вместе с девушкой приехали на обед с мамой Майли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: Getty Images

Американскую певицу Майли Сайрус, которая сейчас находится на стадии бракоразводного процесса с супругом Лиамом Хемсвортом, папарацци снова засняли вместе с новой возлюбленной – 30-летней моделью Кэйтлин Картер.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

По информации издания Daily Mail, 26-летняя Майли снова провела время в кругу семьи и выбралась на семейный обед с мамой Сайрус Тиш, которая две недели назад познакомилась с новой возлюбленной дочери. 

INSTAGRAM (@kaitlynncyrus)

Девушки выходили из автомобиля в похожих нарядах и приобнимались. Отметим, что именно из-за совместных фото с новой девушкой супруг Майли первым подал документы на развод. Актер отметил, что поведение Сайрус противоречит его семейным ценностям и простить это он не сможет. 

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. Отметим, что после того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Интриги Голливуда: почему супруг Майли Сайрус первым подал на развод "Я люблю Лиама": Майли Сайрус прокомментировала развод с супругом "Одержимы друг другом": Майли Сайрус с возлюбленной шокировали фанатов
развод шоу-бизнес отношения певица Майли Сайрус Лиам Хемсворт
Реклама

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Отпуск продлевает жизнь - ученые
Отпуск продлевает жизнь - ученые
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 09:15Техно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаТехно

Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки