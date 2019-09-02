Майли Сайрус снова заметили в обществе новой возлюбленной: фото

Певица вместе с девушкой приехали на обед с мамой Майли

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Американскую певицу Майли Сайрус, которая сейчас находится на стадии бракоразводного процесса с супругом Лиамом Хемсвортом, папарацци снова засняли вместе с новой возлюбленной – 30-летней моделью Кэйтлин Картер.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

По информации издания Daily Mail, 26-летняя Майли снова провела время в кругу семьи и выбралась на семейный обед с мамой Сайрус Тиш, которая две недели назад познакомилась с новой возлюбленной дочери.

2 Сен 2019 в 1:21 PDT INSTAGRAM (@kaitlynncyrus)

Девушки выходили из автомобиля в похожих нарядах и приобнимались. Отметим, что именно из-за совместных фото с новой девушкой супруг Майли первым подал документы на развод. Актер отметил, что поведение Сайрус противоречит его семейным ценностям и простить это он не сможет.

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. Отметим, что после того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус.

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